আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ নভেম্বর ২০২৫)
অস্ট্রেলিয়া-ভারত চতুর্থ টি-টোয়েন্টি আজ। ওয়ানডেতে আজ আবার মুখোমুখি পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
২য় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২-১৫ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
৪র্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
২য় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
ইউরোপা লিগ
জাগরেব-সেল্তা ভিগো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বেতিস-লিওঁ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রেঞ্জার্স-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যাকাবি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
বলিভিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-মরক্কো
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
আর্জেন্টিনা-তিউনিসিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস