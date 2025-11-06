খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া-ভারত চতুর্থ টি-টোয়েন্টি আজ। ওয়ানডেতে আজ আবার মুখোমুখি পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

২য় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২-১৫ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

৪র্থ টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

২য় ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

ইউরোপা লিগ

জাগরেব-সেল্তা ভিগো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বেতিস-লিওঁ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

রেঞ্জার্স-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যাকাবি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

বলিভিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস

পর্তুগাল-মরক্কো
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস

আর্জেন্টিনা-তিউনিসিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস

