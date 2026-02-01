আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি নোভাক জোকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ। সন্ধ্যায় লা লিগায় মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ।
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
৩য় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
২য় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-ফুলহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-ম্যান সিটি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
ডর্টমুন্ড-হাইডেনহাইম
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২