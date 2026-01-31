আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ জানুয়ারি ২০২৬)
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল
সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
২য় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, পিটিভি ও এ স্পোর্টস
৫ম টি–টুয়েন্টি
ভারত–নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
৩য় টি-টোয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস–আর্সেনাল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-ওয়েস্ট হাম
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল–নিউক্যাসল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ওসাসুনা–ভিয়ারিয়াল
রাত ৯–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
লেভান্তে–আতলেতিকো
রাত ১১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
এলচে–বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
হামবুর্গ–বায়ার্ন
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
নাপোলি–ফিওরেন্তিনা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন