আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ এপ্রিল ২০২৬)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ‘ফাইনাল’ আজ, মুখোমুখি আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি। পিএসএল ও আইপিএলে দুটি করে ম্যাচ।
পিএসএল
করাচি-মুলতান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
পেশোয়ার-কোয়েটা
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
কলকাতা-রাজস্থান
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
পাঞ্জাব-লক্ষ্ণৌ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
নারী টি-টুয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
হেল্লাস-এসি মিলান
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-বোলোনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-স্টুটগার্ট
রাত ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২