আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ জানুয়ারি ২০২৬)

বিপিএলে আজ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি সিলেট ও রংপুর, সন্ধ্যায় খেলবে রাজশাহী ও ঢাকা। রাতে এফএ কাপে বার্নসলির মুখোমুখি লিভারপুল।

বিপিএল

সিলেট-রংপুর
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রাজশাহী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

থান্ডার-রেনেগেডস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

প্রিটোরিয়া-কেপটাউন
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এফএ কাপ

লিভারপুল-বার্নসলি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

জেনোয়া-কালিয়ারি
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

জুভেন্টাস-ক্রেমোনেসে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

