আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলে আজ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি সিলেট ও রংপুর, সন্ধ্যায় খেলবে রাজশাহী ও ঢাকা। রাতে এফএ কাপে বার্নসলির মুখোমুখি লিভারপুল।
বিপিএল
সিলেট-রংপুর
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রাজশাহী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-রেনেগেডস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
প্রিটোরিয়া-কেপটাউন
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এফএ কাপ
লিভারপুল-বার্নসলি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
জেনোয়া-কালিয়ারি
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন
জুভেন্টাস-ক্রেমোনেসে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন