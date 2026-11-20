আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ নভেম্বর ২০২৬)
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নিউজিল্যান্ড–ভারত টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। চলছে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস। সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫ এর ধারণকৃত অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে নাগরিক টিভিতে।
ওয়েলিংটন টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৪র্থ দিন
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
পাকিস্তান ‘এ’–আমিরাত
দুপুর ১২টা, সনি স্পোর্টস ২
ভারত ‘এ’–নেপাল
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১
সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫
ধারণকৃত অনুষ্ঠান
রাত ৮–৩০ মি., নাগরিক টিভি
অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
স্পেন–চীন
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
ইতালি–জ্যামাইকা
রাত ৯টা, ডিএজেডএন
সেনেগাল–ক্রোয়েশিয়া
রাত ৯–৩০ মি., ডিএজেডএন
লা লিগা
বিলবাও–এসপানিওল
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস