খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ ভারত ‘এ’ দলের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আছে দুটি ম্যাচ।

নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ: ফাইনাল

বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নটিংহাম-লিভারপুল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-আর্সেনাল
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-লেভান্তে
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

আতালান্তা-নাপোলি
রাত ৮টা, ডিএজেডএন

এসি মিলান-পার্মা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন