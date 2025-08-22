খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। সিরিজে এগিয়ে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে প্রোটিয়ারাএএফপি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বুন্দেসলিগার মৌসুম শুরু হবে আজ, প্রথম ম্যাচে বায়ার্নের প্রতিপক্ষ লাইপজিগ।

২য় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

সিপিএল

সেন্ট কিটস-বার্বাডোজ
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অ্যান্টিগা-গায়ানা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

স্ট্রাইকার্স-রেনেগেডস
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নর্দার্ন টেরিটরি-স্করচার্স
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নেপাল-শাহিনস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-লাইপজিগ
রাত ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

দ্য হানড্রেড (নারী)

বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন