আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ আগস্ট ২০২৫)
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বুন্দেসলিগার মৌসুম শুরু হবে আজ, প্রথম ম্যাচে বায়ার্নের প্রতিপক্ষ লাইপজিগ।
২য় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
সিপিএল
সেন্ট কিটস-বার্বাডোজ
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অ্যান্টিগা-গায়ানা
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
স্ট্রাইকার্স-রেনেগেডস
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
নর্দার্ন টেরিটরি-স্করচার্স
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
নেপাল-শাহিনস
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-লাইপজিগ
রাত ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দ্য হানড্রেড (নারী)
বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
বার্মিংহাম-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১