আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ নভেম্বর ২০২৬)
সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। রাতে ইউরোপের লিগ ফুটবলে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি, আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি।
২য় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ২
সিলেট টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
শারজা টেস্ট: ৩য় দিন
জিম্বাবুয়ে–আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস–টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–হাল সিটি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম–ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
মালাগা–রেসিং
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
এস্পানিওল–দেপোর্তিভো
রাত ৯–১৫ মি., টি স্পোর্টস
ওসাসুনা–বিলবাও
রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ভ্যালেন্সিয়া–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, টি স্পোর্টস
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
পিএসজি–ত্রয়া
রাত ২–০৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২