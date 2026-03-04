খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল আজ, মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ।

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল

জাপান-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

ভিয়েতনাম-ভারত
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান সিটি-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

অ্যাস্টন ভিলা-চেলসি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ব্রাইটন-আর্সেনাল
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নিউক্যাসল-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

হামবুর্গ-লেভারকুসেন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

কোপা দেল রে

সোসিয়েদাদ-বিলবাও
রাত ২টা, ফ্যানকোড

