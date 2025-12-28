আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ দুটি ম্যাচ। সিরি আতে মুখোমুখি আতালান্তা ও ইন্টার মিলান। আছে বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি ও আইএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও।
বিগ ব্যাশ লিগ
স্টারস-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
৪র্থ নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
জায়ান্টস-নাইট রাইডার্স
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি আ
আতালান্তা-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন