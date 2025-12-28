খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ দুটি ম্যাচ। সিরি আতে মুখোমুখি আতালান্তা ও ইন্টার মিলান। আছে বিগ ব্যাশ, এসএ টোয়েন্টি ও আইএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচও।

বিগ ব্যাশ লিগ

স্টারস-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

৪র্থ নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

জায়ান্টস-নাইট রাইডার্স
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

আতালান্তা-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

