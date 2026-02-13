খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। আছে আরও দুটি ম্যাচ। নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আজ।

নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

নেপাল-পাকিস্তান
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

কানাডা-আমিরাত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

হকি প্রো লিগ

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

আর্জেন্টিনা-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বুন্দেসলিগা

ডর্টমুন্ড-মাইনৎস
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ’

পিসা-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

লা লিগা

এলচে-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

