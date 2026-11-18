আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ নভেম্বর ২০২৬)
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। পিন্ডিতে চলছে পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা টেস্ট।
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
৩য় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
সকাল ৯–৩০ মি., ইউরোস্পোর্ট
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ২য় দিন
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
আগামীকাল ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫