আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ নভেম্বর ২০২৫)
আজ ঢাকায় শুরু হচ্ছে নারী বিশ্বকাপ কাবাডি। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে আফগানদের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আছে জার্মানির ম্যাচ।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ
১ম দিন
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জার্মানি-স্লোভাকিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
নেদারল্যান্ডস-লিথুয়ানিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১