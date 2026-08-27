খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

কলম্বো টেস্টের শেষ দিন আজ। শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্ট। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ড্র। আছে বার্সেলোনার ম্যাচ।

টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি

হায়দরাবাদ-নেপাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ এইচপি-নিউজিল্যান্ড ‘এ’
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

কলম্বো টেস্ট-৫ম দিন

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

লর্ডস টেস্ট-১ম দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

চ্যাম্পিয়নস লিগ

লিগ পর্বের ড্র
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা

লা লিগা

বার্সেলোনা-বিলবাও
রাত ১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

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