আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ আগস্ট ২০২৬)
কলম্বো টেস্টের শেষ দিন আজ। শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্ট। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ড্র। আছে বার্সেলোনার ম্যাচ।
টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি
হায়দরাবাদ-নেপাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ এইচপি-নিউজিল্যান্ড ‘এ’
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
কলম্বো টেস্ট-৫ম দিন
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
লর্ডস টেস্ট-১ম দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২
চ্যাম্পিয়নস লিগ
লিগ পর্বের ড্র
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা
লা লিগা
বার্সেলোনা-বিলবাও
রাত ১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড