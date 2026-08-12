আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ আগস্ট ২০২৬)
উয়েফা সুপার কাপ আজ, মুখোমুখি পিএসজি ও অ্যাস্টন ভিলা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইমার্জিং টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি বাংলাদেশ।
১ম ওয়ানডে
বাংলাদেশ অ-২৩-মালয়েশিয়া
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইমার্জিং টি-টুয়েন্টি: ফাইনাল
বাংলাদেশ-দ. আফ্রিকা
বিকেল ৫টা, ইউটিউব/ক্রিকেটএসএটিভি
উয়েফা সুপার কাপ
পিএসজি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
দ্য হানড্রেড
ওয়েলশ-লন্ডন স্পিরিট
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ২
বার্মিংহাম-এমআই লন্ডন
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২