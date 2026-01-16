আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান। আছে বিগ ব্যাশের ম্যাচও।
বিপিএল
চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
বুন্দেসলিগা
ব্রেমেন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
পিসা-আতালান্তা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন