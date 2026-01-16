খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান। আছে বিগ ব্যাশের ম্যাচও।

বিপিএল

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

পাকিস্তান-ইংল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ

সিক্সার্স-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কেপটাউন-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

বুন্দেসলিগা

ব্রেমেন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

পিসা-আতালান্তা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

