আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ জুন ২০২৬)
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ আজ। ফ্রেঞ্চ ওপেন গড়িয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
মোহামেডান-লিজেন্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব
আবাহনী-গুলশান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গাজী গ্রুপ-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
অগ্রণী ব্যাংক-সিটি
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
ফ্রেঞ্চ ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
২য় ওয়ানডে
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস