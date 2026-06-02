আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ জুন ২০২৬)

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ আজ। ফ্রেঞ্চ ওপেন গড়িয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

মোহামেডান-লিজেন্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব

আবাহনী-গুলশান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

গাজী গ্রুপ-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

অগ্রণী ব্যাংক-সিটি
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

ফ্রেঞ্চ ওপেন

কোয়ার্টার ফাইনাল
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

২য় ওয়ানডে

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস

