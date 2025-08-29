খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
প্রায় দুবছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মুখোমুখি হচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানএএফপি

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

১ম ওয়ানডে

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

ইউএস ওপেন

৩য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

লা লিগা

এলচে-লেভান্তে
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

ভ্যালেন্সিয়া-হেতাফে
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

ক্রেমোনেসে-সাসসুয়োলো
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন

লেচ্চে-এসি মিলান
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন