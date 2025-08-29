আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ আগস্ট ২০২৫)
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
১ম ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
ইউএস ওপেন
৩য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
লা লিগা
এলচে-লেভান্তে
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ভ্যালেন্সিয়া-হেতাফে
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
ক্রেমোনেসে-সাসসুয়োলো
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন
লেচ্চে-এসি মিলান
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন