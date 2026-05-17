আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ মে ২০২৬)
সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগা। লা লিগায় ম্যাচ আছে রিয়াল ও বার্সা দুই দলেরই।
সিলেট টেস্ট-২য় দিন
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
আইপিএল
পাঞ্জাব-বেঙ্গালুরু
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
দিল্লি-রাজস্থান
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-নটিংহাম
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল-ওয়েস্ট হাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো-জিরোনা
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ
সেভিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-বেতিস
রাত ১-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
ফুটসাল
বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
সন্ধ্যা ৬টা থেকে, টি স্পোর্টস ইউটিউব