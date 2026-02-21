আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: সুপার এইট
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি–বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-লিডস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ওয়েস্ট হাম–বোর্নমাউথ
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি–নিউক্যাসল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সোসিয়েদাদ–ওভিয়েদো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
বেতিস–ভায়েকানো
রাত ৯–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো–এসপানিওল
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ