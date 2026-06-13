খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ জুন ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

কাল ভোরে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ব্রাজিল, প্রতিপক্ষ মরক্কো। ইংল্যান্ডে চলছে নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপ ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে
সকাল ৭টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

কাতার-সুইজারল্যান্ড
রাত ১টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

ব্রাজিল-মরক্কো
পরের দিন ভোর ৪টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

হাইতি-স্কটল্যান্ড
পরের দিন সকাল ৭টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

১ম ওয়ানডে

ভারত-আফগানিস্তান
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

আয়ারল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

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