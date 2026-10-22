খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নিউজিল্যান্ড–ভারত টি–টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় টি–টুয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। রাতে আছে ইউরোপা লিগ।

১ম টি–টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫

গেবেখা টেস্ট: ৫ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৪৫ মি., ট্যাপম্যাড

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

ইংল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

ইউরোপা লিগ

ক্রিট–লেভারকুসেন
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

জুভেন্টাস–রেনে
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বেসিকতাস–প্যালেস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

বোর্নমাউথ–এসি মিলান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

কনফারেন্স লিগ

ইয়াবলোনেৎস–ব্রাইটন
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

আয়াক্স–আতালান্তা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

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