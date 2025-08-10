আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ আগস্ট ২০২৫)
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডের ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ।
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে: ফাইনাল
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-১৫ মি., ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
অ-২০ নারী এশিয়ান বাছাই
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, ইউটিউব/লাওএফএফ টিভি
১ম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
২য় ওয়ানডে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
এফএ কমিউনিটি শিল্ড
লিভারপুল-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস ২