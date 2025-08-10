খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ আগস্ট ২০২৫)

আজ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠবে বাংলাদেশবাফুফে

ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডের ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ।

ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে: ফাইনাল

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-১৫ মি., ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট

অ-২০ নারী এশিয়ান বাছাই

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, ইউটিউব/লাওএফএফ টিভি

১ম টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

২য় ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

এফএ কমিউনিটি শিল্ড

লিভারপুল-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

টেনিস

সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস ২

