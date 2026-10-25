খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
লা লিগায় আজ এল ক্লাসিকো, ক্যাম্প ন্যুতে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। জাতীয় ক্রিকেট লিগে আজ মাঠে নামছে সিলেট, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–খুলনা

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা–রাজশাহী

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর–বরিশাল

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ত্রিদেশীয় সিরিজ

পাকিস্তান–ইংল্যান্ড

বেলা ২টা, টি-স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল–ব্রাইটন

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ইউনাইটেড–বোর্নমাউথ

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

সান্ডারল্যান্ড–লিডস

রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লা লিগা

বিলবাও–হেতাফে

সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

সেলতা ভিগো–বেতিস

রাত ৯–১৫ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

সোসিয়েদাদ–লেভান্তে

রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

বার্সেলোনা–রিয়াল

রাত ২টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন