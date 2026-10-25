আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ অক্টোবর ২০২৬)
লা লিগায় আজ এল ক্লাসিকো, ক্যাম্প ন্যুতে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। জাতীয় ক্রিকেট লিগে আজ মাঠে নামছে সিলেট, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ত্রিদেশীয় সিরিজ
পাকিস্তান–ইংল্যান্ড
বেলা ২টা, টি-স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল–ব্রাইটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ইউনাইটেড–বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
সান্ডারল্যান্ড–লিডস
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
লা লিগা
বিলবাও–হেতাফে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড
সেলতা ভিগো–বেতিস
রাত ৯–১৫ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড
সোসিয়েদাদ–লেভান্তে
রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড
বার্সেলোনা–রিয়াল
রাত ২টা, টি স্পোর্টস, ট্যাপম্যাড