আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ নভেম্বর ২০২৬)
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বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ। নিউজিল্যান্ড–ভারত প্রথম টেস্টের শেষ দিন আজ। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
ওয়েলিংটন টেস্ট: ৫ম দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট: ১ম দিন
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
বাংলাদেশ ‘এ’–শ্রীলঙ্কা ‘এ’
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ২
অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
স্পেন–ফিজি
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., ডিএজেডএন
ইতালি–আইভরিকোস্ট
রাত ৮–৩০ মি., ডিএজেডএন
মরক্কো–চীন
রাত ৯টা, ডিএজেডএন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড–এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্তে–এলচে
রাত ২টা, টি স্পোর্টস