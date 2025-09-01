খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজশামসুল হক

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। বাংলাদেশ হকি দল এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার।

এশিয়া কাপ হকি

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১

মালয়েশিয়া-তাইপে
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১

চীন-জাপান
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

ভারত-কাজাখস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

২য় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

ইউএস ওপেন

৪র্থ রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

সিপিএল

ত্রিনবাগো-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন