আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। বাংলাদেশ হকি দল এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার।
এশিয়া কাপ হকি
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১
মালয়েশিয়া-তাইপে
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১
চীন-জাপান
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
ভারত-কাজাখস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
২য় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
আমিরাত-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
ইউএস ওপেন
৪র্থ রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
সিপিএল
ত্রিনবাগো-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২