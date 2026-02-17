আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট প্লে-অফ পর্ব শুরু আজ। প্রথম দিন রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি বেনফিকার। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির প্রতিপক্ষ মোনাকো।
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
ভারত ‘এ’-নেপাল
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-কানাডা
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
স্কটল্যান্ড-নেপাল
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-জুভেন্টাস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
মোনাকো-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
ডর্টমুন্ড-আতালান্তা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫