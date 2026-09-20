আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
এশিয়ান গেমসে আজ নারী ক্রিকেটের দুই সেমিফাইনাল। যার একটিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামছে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লা লিগায় রাতে মাদ্রিদ ডার্বিতে মুখোমুখি আতলেতিকো ও রিয়াল।
🏏 এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেট
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা (১ম সেমিফাইনাল)
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-ভারত (২য় সেমিফাইনাল)
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
⚽ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ম্যান সিটি-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ফুলহাম-ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
⚽ লা লিগা
হেতাফে-মালাগা
সন্ধ্যা ৬টা, ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড
আতলেতিকো-রিয়াল
রাত ৮-১৫ মি., ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড
ভিয়ারিয়াল-লেভান্তে
রাত ১০-৩০ মি., ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড
ভ্যালেন্সিয়া-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড
⚽ সিরি আ
ফিওরেন্তিনা-নাপোলি
বিকেল ৪-৩০ মি., জিফাইভ
ফ্রোসিনোনে-কোমো
সন্ধ্যা ৭টা, জিফাইভ
জুভেন্টাস-আতালান্তা
রাত ১০টা, জিফাইভ