খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
এশিয়ান গেমসে আজ নারী ক্রিকেটের দুই সেমিফাইনাল। যার একটিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামছে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লা লিগায় রাতে মাদ্রিদ ডার্বিতে মুখোমুখি আতলেতিকো ও রিয়াল।

🏏  এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেট

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা (১ম সেমিফাইনাল)

সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

বাংলাদেশ-ভারত (২য় সেমিফাইনাল)

বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

⚽ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-লিভারপুল

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ম্যান সিটি-সান্ডারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ফুলহাম-ইউনাইটেড

রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

⚽ লা লিগা

হেতাফে-মালাগা

সন্ধ্যা ৬টা, ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড

আতলেতিকো-রিয়াল

রাত ৮-১৫ মি., ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড

ভিয়ারিয়াল-লেভান্তে

রাত ১০-৩০ মি., ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড

ভ্যালেন্সিয়া-সোসিয়েদাদ

রাত ১টা, ট্যাপমেড ও ফ্যানকোড

⚽ সিরি আ

ফিওরেন্তিনা-নাপোলি

বিকেল ৪-৩০ মি., জিফাইভ

ফ্রোসিনোনে-কোমো

সন্ধ্যা ৭টা, জিফাইভ

জুভেন্টাস-আতালান্তা

রাত ১০টা, জিফাইভ

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