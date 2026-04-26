আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ এপ্রিল ২০২৬)
পিএসএল ও আইপিএলে আজ দুটি করে ম্যাচ। রাতে আছে এফএ কাপের ম্যাচ, মুখোমুখি চেলসি ও লিডস।
পিএসএল
হায়দরাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
চেন্নাই-গুজরাট
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লক্ষ্ণৌ-কলকাতা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লা লিগা
ভায়েকানো-সোসিয়েদাদ
সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ
ওভিয়েদো-এলচে
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা-সেভিয়া
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ভিয়ারিয়াল-সেল্তা ভিগো
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
এফএ কাপ
চেলসি-লিডস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
তুরিনো-ইন্টার মিলান
রাত ১০টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-জুভেন্টাস
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন