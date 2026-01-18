খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু আজ। নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে আছে বাংলাদেশের ম্যাচ। আছে ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

প্রথম রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি

বিপিএল

রংপুর-নোয়াখালী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

চট্টগ্রাম-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

৩য় ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ে-ইংল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হিট-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টুয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো-আলাভেস
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

