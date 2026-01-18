আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ জানুয়ারি ২০২৬)
বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু আজ। নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে আছে বাংলাদেশের ম্যাচ। আছে ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
প্রথম রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি
বিপিএল
রংপুর-নোয়াখালী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
চট্টগ্রাম-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
৩য় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
জিম্বাবুয়ে-ইংল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হিট-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টুয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো-আলাভেস
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ