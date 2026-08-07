আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ আগস্ট ২০২৬)
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার আজ। প্রীতি ফুটবলে মুখোমুখি বায়ার্ন ও ভিলা। শুরু হয়েছে কারাবাও কাপও।
ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ লিগ
স্কটল্যান্ড-কানাডা
বিকেল ৪টা, ফ্যানকোড
ক্লাব ফুটবল প্রীতি ম্যাচ
বায়ার্ন-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৬টা, ফ্যানকোড
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ
কলম্বো-গল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড
বার্মিংহাম-লিডস (নারী)
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ২
বার্মিংহাম-লিডস (পুরুষ)
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
কারাবাও কাপ
মিডলসবরো-রেক্সহাম
রাত ১টা, ফ্যানকোড