খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার আজ। প্রীতি ফুটবলে মুখোমুখি বায়ার্ন ও ভিলা। শুরু হয়েছে কারাবাও কাপও।

ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ লিগ

স্কটল্যান্ড-কানাডা
বিকেল ৪টা, ফ্যানকোড

ক্লাব ফুটবল প্রীতি ম্যাচ

বায়ার্ন-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৬টা, ফ্যানকোড

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

কলম্বো-গল
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড

বার্মিংহাম-লিডস (নারী)
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ২

বার্মিংহাম-লিডস (পুরুষ)
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

কারাবাও কাপ

মিডলসবরো-রেক্সহাম
রাত ১টা, ফ্যানকোড

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