খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
ইউএস ওপেনে ইয়ানিক সিনার–কার্লোস আলকারাজ ফাইনাল, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপ অঞ্চলে নেদারল্যান্ডেসের ম্যাচের সঙ্গে আছে ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচি।

৩য় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস

৩য় টি-টোয়েন্টি

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা

বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি ফাইনাল

পাকিস্তান-আফগানিস্তান

রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

জর্জিয়া-বুলগেরিয়া

সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

লিথুয়ানিয়া-নেদারল্যান্ডস

রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ২

ইউএস ওপেন: পুরুষ একক ফাইনাল

সিনার-আলকারাজ

রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন