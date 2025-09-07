আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
ইউএস ওপেনে ইয়ানিক সিনার–কার্লোস আলকারাজ ফাইনাল, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপ অঞ্চলে নেদারল্যান্ডেসের ম্যাচের সঙ্গে আছে ক্রিকেটের ব্যস্ত সূচি।
৩য় ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস
৩য় টি-টোয়েন্টি
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি ফাইনাল
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জর্জিয়া-বুলগেরিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ২
লিথুয়ানিয়া-নেদারল্যান্ডস
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস টেন ২
ইউএস ওপেন: পুরুষ একক ফাইনাল
সিনার-আলকারাজ
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস ১