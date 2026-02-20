আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে আজ পাকিস্তান ‘এ’ দলের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’ দল। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচ আজ।
নারী রাইজিং স্টার এশিয়া কাপ
ভারত ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান ‘এ’
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-ওমান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
হকি প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-স্পেন (নারী)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অস্ট্রেলিয়া-স্পেন (পুরুষ)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
মাইনৎস-হামবুর্গ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২