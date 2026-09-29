খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ। উয়েফা নেশনস লিগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

নেপাল-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

ফিফা আসিয়ান কাপ

ফিলিপাইন-পাকিস্তান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

ফিনল্যান্ড-বেলারুশ
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

মলদোভা-ফ্যারো আইল্যান্ডস
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫

চেক প্রজাতন্ত্র-ইংল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

স্পেন-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

স্কটল্যান্ড-সুইজারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন