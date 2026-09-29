আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ। উয়েফা নেশনস লিগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।
এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট
নেপাল-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস
এশিয়ান গেমস
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ফিফা আসিয়ান কাপ
ফিলিপাইন-পাকিস্তান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
ফিনল্যান্ড-বেলারুশ
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
মলদোভা-ফ্যারো আইল্যান্ডস
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
চেক প্রজাতন্ত্র-ইংল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
স্পেন-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্কটল্যান্ড-সুইজারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫