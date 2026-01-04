খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

অ্যাশেজের শেষ টেস্ট শুরু আজ। বিপিএলে আছে দুটি ম্যাচ। আইএল টি-টোয়েন্টি ফাইনালে সাকিবের এমিরেটসের প্রতিপক্ষ ভাইপার্স। আছে প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচও।

সিডনি টেস্ট-১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিপিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

স্টারস-রেনেগেডস
বেলা ১-০৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

স্করচার্স-স্ট্রাইকার্স
বিকেল ৪-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কেপটাউন-পার্ল
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

ফাইনাল (ভাইপার্স-এমিরেটস)
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-লিভারপুল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যান সিটি-চেলসি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-বেতিস
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

