খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আছে এফএ কাপের ম্যাচও।

বিগ ব্যাশ লিগ

সিক্সার্স-হারিকেনস
সকাল ৯-০৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

বিপিএল

রাজশাহী-রংপুর
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নোয়াখালী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

১ম ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২

৩য় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস

এফএ কাপ

ডার্বি-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ২

পোর্টসমাউথ-আর্সেনাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২

ম্যান ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

ফিওরেন্তিনা-এসি মিলান
রাত ৮টা, ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-নাপোলি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

এসএ টোয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন