আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আছে এফএ কাপের ম্যাচও।
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-হারিকেনস
সকাল ৯-০৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
স্ট্রাইকার্স-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বিপিএল
রাজশাহী-রংপুর
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নোয়াখালী-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
১ম ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২
৩য় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস
এফএ কাপ
ডার্বি-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ২
পোর্টসমাউথ-আর্সেনাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২
ম্যান ইউনাইটেড-ব্রাইটন
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
ফিওরেন্তিনা-এসি মিলান
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-নাপোলি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
এসএ টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-ডারবান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২