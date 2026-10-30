আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ অক্টোবর ২০২৬)
মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। চলছে কেপটাউন টেস্ট। হংকং সিক্সেসে আজ বাংলাদেশের দুটি ম্যাচ। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে মালয়েশিয়ার সামনে বাংলাদেশ।
মিরপুর টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ক্রিকেট: হংকং সিক্সেস
বাংলাদেশ–স্কটল্যান্ড
সকাল ৭–৪০ মি., সনি স্পোর্টস ২
বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১–২০ মি., সনি স্পোর্টস ২
৪র্থ টি–টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১
কেপটাউন টেস্ট: ৪র্থ দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
হকি: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি
বাংলাদেশ–মালয়েশিয়া
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ২
দক্ষিণ কোরিয়া–চীন
বিকেল ৫–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ভারত–জাপান
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
লে আভর–পিএসজি
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
ভিয়ারিয়াল–এসপানিওল
রাত ২টা, টি স্পোর্টস