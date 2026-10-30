খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। চলছে কেপটাউন টেস্ট। হংকং সিক্সেসে আজ বাংলাদেশের দুটি ম্যাচ। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে মালয়েশিয়ার সামনে বাংলাদেশ।

মিরপুর টেস্ট: ৩য় দিন

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস

ক্রিকেট: হংকং সিক্সেস

বাংলাদেশ–স্কটল্যান্ড
সকাল ৭–৪০ মি., সনি স্পোর্টস ২

বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১–২০ মি., সনি স্পোর্টস ২

৪র্থ টি–টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১

কেপটাউন টেস্ট: ৪র্থ দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড

হকি: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

বাংলাদেশ–মালয়েশিয়া
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ২

দক্ষিণ কোরিয়া–চীন
বিকেল ৫–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ভারত–জাপান
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ

লে আভর–পিএসজি
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

ভিয়ারিয়াল–এসপানিওল
রাত ২টা, টি স্পোর্টস

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