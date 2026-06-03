আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ জুন ২০২৬)
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল আজ, যার প্রথমটিতে নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ। আরেক সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ভুটান।
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৪-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ভারত-ভুটান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ফ্রেঞ্চ ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২
১ম ওয়ানডে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., ফ্যানকোড
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
কঙ্গো ডিআর-ডেনমার্ক
রাত ১২টা, ট্যাপম্যাড
লুক্সেমবুর্গ-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড
নেদারল্যান্ডস-আলজেরিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড
পোল্যান্ড-নাইজেরিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড