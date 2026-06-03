খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ জুন ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল আজ, যার প্রথমটিতে নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ। আরেক সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ভুটান।

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৪-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ভারত-ভুটান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফ্রেঞ্চ ওপেন

কোয়ার্টার ফাইনাল
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২

১ম ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., ফ্যানকোড

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

কঙ্গো ডিআর-ডেনমার্ক
রাত ১২টা, ট্যাপম্যাড

লুক্সেমবুর্গ-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড

নেদারল্যান্ডস-আলজেরিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড

পোল্যান্ড-নাইজেরিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., ট্যাপম্যাড

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