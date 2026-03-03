খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের অভিষেক আজ, প্রতিপক্ষ চীন। বিসিএল ওয়ানডের ফাইনাল মিরপুরে। রাতে কোপা দেল রেতে মুখোমুখি বার্সা-আতলেতি।

নারী এশিয়ান কাপ

উত্তর কোরিয়া-উজবেকিস্তান
সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

বাংলাদেশ-চীন
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

বিসিএল ওয়ানডে: ফাইনাল

উত্তরাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
বেলা ২-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব ও টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-বার্নলি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

উলভস-লিভারপুল
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

কোপা দেল রে

বার্সেলোনা-আতলেতিকো
রাত ২টা, ফ্যানকোড

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন