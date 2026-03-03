আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ মার্চ ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের অভিষেক আজ, প্রতিপক্ষ চীন। বিসিএল ওয়ানডের ফাইনাল মিরপুরে। রাতে কোপা দেল রেতে মুখোমুখি বার্সা-আতলেতি।
নারী এশিয়ান কাপ
উত্তর কোরিয়া-উজবেকিস্তান
সকাল ৮টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
বাংলাদেশ-চীন
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
বিসিএল ওয়ানডে: ফাইনাল
উত্তরাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
বেলা ২-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব ও টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-বার্নলি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
উলভস-লিভারপুল
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কোপা দেল রে
বার্সেলোনা-আতলেতিকো
রাত ২টা, ফ্যানকোড