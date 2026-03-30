আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ মার্চ ২০২৬)
আইপিএলে আজ মুখোমুখি রাজস্থান ও চেন্নাই। ফুটবলে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের ভিড়ে চোখ রাখতে পারেন জার্মানি-ঘানা ম্যাচে।
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
কেপভার্দে-ফিনল্যান্ড
সকাল ৯টা, ফিফা প্লাস
নিউজিল্যান্ড-চিলি
দুপুর ১২-১৫ মি., ফিফা প্লাস
বুলগেরিয়া-ইন্দোনেশিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
উজবেকিস্তান-ভেনেজুয়েলা
রাত ৮টা, ফিফা প্লাস
আজারবাইজান-সিয়েরা লিওন
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস ২
জার্মানি-ঘানা
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
আইপিএল
রাজস্থান-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২