অ্যাশেজে দুই আদিবাসী ক্রিকেটারে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস

অ্যাশেজে দুই আদিবাসী ক্রিকেটারে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস
ইতিহাস যে গড়তে যাচ্ছেন, তা আগেই জানা ছিল।
ব্রেন্ডন ডগেট এ কারণেই সম্ভবত অ্যাশেজ শুরুর দুই দিন আগে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পতাকা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্কট বোল্যান্ডের সঙ্গে। পার্থে তখন যে ইতিহাস তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেটা শুধু ডগেটের একার জন্য ছিল না। বোল্যান্ডও তাতে সঙ্গী।
পার্থে আজ সকাল। কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার ৪৭২ নম্বর টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেকের টুপিটা ডগেটের হাতে তুলে দেন বোল্যান্ড ও জেসন গিলেস্পি। বোল্যান্ড তো দলেই আছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার গিলেস্পিকে ডেকে আনার কারণটা আসলে ছোট্ট এক আনুষ্ঠানিকতা। কামিলারোই আদিবাসীদের জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা গিলেস্পি প্রথম আদিবাসী পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলে।
গিলেস্পির দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ করে ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ছেলেদের টেস্ট দলে দ্বিতীয় আদিবাসী ক্রিকেটার হিসেবে অভিষিক্ত হন বোল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার গালিদাজান আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে উঠে এসেছেন এই পেসার। পার্থে আজ অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় আদিবাসী ক্রিকেটার হিসেবে ছেলেদের দলে অভিষিক্ত হওয়া ডগেটও কিন্তু পেসার। ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে অলআউট করার পথে ২টি উইকেটও নেন। তবে বোল্যান্ড ও ডগেট মিলে আজ যে ইতিহাস গড়েছেন, তা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি।
এই প্রথমবারের মতো দলে দুজন আদিবাসী ক্রিকেটার নিয়ে টেস্ট খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়ার ওরিমি আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে উঠে এসেছেন ডগেট। ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দল মিলিয়ে ৩১ বছর বয়সী এই পেসার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলা পঞ্চম আদিবাসী ক্রিকেটার। প্রয়াত আন্টি ফেইথ টমাস ও অ্যাশ গার্ডনার অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান রেডিও এবিসির ধারাভাষ্যকার ৭১ বছর বয়সী গিলেস্পি এই ম্যাচে ডগেট ও বোল্যান্ডকে নিয়ে বলেন, ‘ওরা শুধু মাঠে নেমে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার গর্ব আর আবেগটা দেখাতে চায়, আর সেটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমার কাছে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’