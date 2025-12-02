বিপিএলের সূচি প্রকাশ: কবে, কার ম্যাচ
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর, আর ফাইনাল হবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা—এই তিন ভেন্যুতে হবে টুর্নামেন্টের মোট ৩৪টি ম্যাচ।
সিলেট পর্ব দিয়ে শুরু হবে এবারের বিপিএল। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে সিলেট টাইটানস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট পর্ব শেষে বিপিএল যাবে চট্টগ্রামে, এরপর সেখান থেকে ফিরবে ঢাকাতে।
সূচি অনুসারে, ১৯ জানুয়ারি হবে এলিমিনেটর, একই দিন হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ২১ জানুয়ারি আর ফাইনাল ২৩ তারিখ। এই ম্যাচগুলো সবই হবে ঢাকাতে। এই পর্বের ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে।
এবারের বিপিএল অংশ নিচ্ছে ৬টি দল—ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটানস, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস। গত পরশু এবারের টুর্নামেন্টের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।