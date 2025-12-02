বিপিএল নিলাম নিয়ে লিটন, ‘স্রষ্টা মনে করেছেন ৭০ লাখ টাকা যথেষ্ট’

বিপিএল নিলাম নিয়ে লিটন, ‘স্রষ্টা মনে করেছেন ৭০ লাখ টাকা যথেষ্ট’
প্রশ্নের মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন লিটন দাস। উল্টো সাংবাদিকদের কাছে তাঁরই একটা প্রশ্ন—নিলামে তাঁকে কি ৭৫ লাখ টাকায় নেয়নি রংপুর রাইডার্স? উত্তরটা এল না–সূচক। জানানো হলো, গত ৩০ নভেম্বর বিপিএল নিলামে তাঁকে ৭০ লাখ টাকায় দলে নিয়েছে রংপুর।
বাংলাদেশের টি–টোয়েন্টি অধিনায়ক স্বাভাবিকভাবেই একটু হতাশ হতে পারতেন। কিন্তু সঠিক অঙ্কটা শোনার পর মুখে চওড়া হাসি নিয়ে বললেন, ‘আপনারা বাড়িয়ে দেন ৫ লাখ…।’
১২ বছর পর বিপিএলে ফিরেছে নিলাম পদ্ধতি। জাতীয় দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটার সরাসরি চুক্তি করেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে। ব্যতিক্রম ছিলেন লিটন দাস।
মোহাম্মদ নাঈমের সঙ্গে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে লিটনের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। নাঈমের দাম উঠেছে ১ কোটি ১০ লাখে। লিটনকে ৭০ লাখেই নিয়েছে রংপুর। তাঁর চেয়ে বেশি পেয়েছেন তাওহিদ হৃদয়ও—৯২ লাখ টাকায় তাঁকে কিনেছে একই ফ্র্যাঞ্চাইজি।
চট্টগ্রামের সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে প্রশ্ন করা হলো, নিলামে প্রত্যাশিত দাম পেয়েছেন কি না। জবাবে তিনি বললেন, ‘এটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমার নিয়ন্ত্রণে যে জিনিসগুলো আছে, আমি সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব। আমি স্রষ্ঠায় বিশ্বাস করি। যদি কখনো তিনি চান আমাকে বেশি টাকা দেবেন, তিনি এনে দেবেন। তাঁর মনে হয়েছে ৭০ লাখ যথেষ্ট, তাহলে তাই।’
সংবাদ সম্মেলনের সেটিই ছিল শেষ প্রশ্ন। চেয়ার ছেড়ে ওঠার পর আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—কোটিপতি হতে না পারার আফসোস নেই? লিটন হাসিমুখে উত্তর দিলেন, ‘আমি তো বললাম স্রষ্ঠায় বিশ্বাস করি। যেটা আছে, এটাতেই খুশি।’