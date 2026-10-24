তিলকের ঝড়ে শেষ ১৮ বলে ৪৬ রান তুলে জিতল ভারত

তিলকের ঝড়ে শেষ ১৮ বলে ৪৬ রান তুলে জিতল ভারত
এক ম্যাচে নমন ধীর, পরের ম্যাচে তিলক বর্মা। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের যেন স্বস্তি নেই! আগের ম্যাচে ১৫ বলে অপরাজিত ৪২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভারতকে জিতিয়েছিলেন ধীর। এবার তাঁর দেখানো পথেই হাঁটলেন তিলক। তবে কাজটা করতে হলো আরও কঠিন পরিস্থিতিতে। দল যখন প্রায় হারের মুখে, তখনই ব্যাট হাতে ত্রাতা হয়ে এলেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।
ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টিতে তিলকের ২৬ বলে অপরাজিত ৫১ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। ১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একপর্যায়ে ১১২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছিল সফরকারীরা। শেষ ১৮ বলে প্রয়োজন ছিল ৪৬ রান। এমন কঠিন সমীকরণও মিলিয়ে ফেললেন তিলক ও নীতীশ কুমার রেড্ডি। সপ্তম উইকেটে তাঁদের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ১ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত।
এই জয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।
অথচ ম্যাচের একটা বড় সময় পর্যন্ত পাল্লা ভারী ছিল নিউজিল্যান্ডের দিকেই। রান তাড়ায় ভারতের শুরুটা খুব খারাপ হয়নি। পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে ১ উইকেটে ৪৪ রান তুলেছিল দলটি। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন। মাঝের ৯ ওভারে আরও ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত।
ভারতের ব্যাটিংয়ে ধস নামানোর কাজটা করেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। তাঁর ঘূর্ণিতে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে ভারত। অভিষেক শর্মা ২৭ ও নমন ধীর ৩১ রান করে ফিরে গেলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই চলে যায় স্বাগতিকদের হাতে।
১৫ ওভার শেষে ভারতের স্কোর ৬ উইকেটে ১১৩। জয়ের জন্য শেষ ৩০ বলে প্রয়োজন ৬৮ রান। হাতে মাত্র ৪ উইকেট। এমন পরিস্থিতিতে অনেক ব্যাটসম্যানই হয়তো হিসাব কষে খেলতেন। তিলক বেছে নিলেন উল্টো পথ। হিসাবের খাতা বন্ধ করে শুরু করলেন পাল্টা আক্রমণ।
তিলকের ব্যাটে ম্যাচের রং বদলাতে শুরু করে শেষ ৩ ওভারে। জ্যাকব ডাফির করা ১৮তম ওভার থেকে আসে ১৭ রান। পরের ওভারে নাথান স্মিথকে আরও বেশি আক্রমণ করেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। সেই ওভার থেকে আসে ১৮ রান। ফলে শেষ ওভারে ভারতের প্রয়োজন দাঁড়ায় ১১ রান।
শেষ ওভার করতে আসেন ডাফি। কিন্তু তাঁকে ছয়টি বল করার সুযোগই দিলেন না তিলক ও নীতীশ। পঞ্চম বলেই জয়সূচক রান তুলে ভারতকে জিতিয়ে দেন নীতীশ। ১৩ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্য প্রান্তে ২৬ বলে ৫১ রানে অপরাজিত তিলক।
এর আগে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের দুই নায়ক ছিলেন গ্লেন ফিলিপস ও বেভন জ্যাকবস। ফিলিপস ৪৩ বলে ৭০ রানের আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলেন। জ্যাকবস করেন ৪৬ বলে ৫৮ রান। তাঁদের ব্যাটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮০ রান তোলে স্বাগতিকেরা। ভারতের অর্শদীপ সিং ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৮০/৫ (গ্লেন ফিলিপস ৭০, বেভন জ্যাকবস ৫৮; অর্শদীপ সিং ২/৩৩)। ভারত: ১৯.৫ ওভারে ১৮১/৬ (তিলক বর্মা ৫১*, নমন ধীর ৩১, অভিষেক শর্মা ২৭; মিচেল স্যান্টনার ২/২১)। ফল: ভারত ৪ উইকেটে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: তিলক বর্মা। সিরিজ: ৫ ম্যাচের সিরিজে ভারত ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে।