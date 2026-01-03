ক্রিকেট

বিসিসিআইয়ের অনুরোধেই মোস্তাফিজকে আইপিএলে খেলার ছাড়পত্র দিয়েছিল বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
সিলেট থেকে
কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তাদের স্কোয়াড থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। খবরটা শুনে বিস্ময় কাটাতে পারছিলেন না বিসিবির এক কর্মকর্তা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ৮ দিন বাদে আইপিএলে বাকি সময়ের জন্য মোস্তাফিজকে খেলার ছাড়পত্র দিয়েছিল বিসিবি।

সেটি জেনেই গত মাসে অনুষ্ঠিত নিলামে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের শুরুতেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মোস্তাফিজের। কিন্তু হুট করেই এল এমন দুঃখজনক খবর। তবে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিতে বলার সিদ্ধান্তের কথা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবিকে জানায়নি বিসিসিআই।

আইপিএলে মোস্তাফিজের খেলার ছাড়পত্র (এনওসি) বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকেই অনুরোধ এসেছিল জানিয়ে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘খবরটা দেখেছি। কিন্তু এখনো তাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। জানানোর পর আমরা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারব।’

বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবিকে জানালেও খুব বেশি কিছু করার থাকবে না। বিসিবি বড়জোর অনুরোধ করতে পারে বিসিসিআইয়ের কাছে। কিন্তু আইপিএলে কে খেলবেন, সেটি ঠিক করবে বিসিসিআই ও ভারত সরকারই।

এর আগে গুয়াহাটিতে আজ বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, ‘সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিসিসিআই কেকেআর ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তাদের দলে থাকা বাংলাদেশের খেলোয়াড় মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিসিসিআই আরও বলেছে, তারা যদি খেলোয়াড় বদলাতে চায়, বিসিসিআই সেই অনুমতিও দেবে।’

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার খবর সামনে আসার পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে মোস্তাফিজের চুক্তিকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। দেশটির ধর্মীয় আধ্যাত্মিক গুরু দেবকীনন্দন ঠাকুর এর আগে এএনআইকে বলেন, ‘কেকেআরের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও তাদের শীর্ষ নেতৃত্বের ওই ক্রিকেটারকে (মোস্তাফিজুর রহমান) দল থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।’

মোস্তাফিজকে কেনায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক এবং বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খানকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা সঙ্গীত সোম। এসবের প্রতিক্রিয়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই।

গত মাসে অনুষ্ঠিত আইপিএলের নিলামে মোট ৭ জন ক্রিকেটার নাম দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একমাত্র মোস্তাফিজই দল পান। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়ার রেকর্ডটি এবারই গড়েছিলেন মোস্তাফিজ।

