সৌদি আরবে ৩৫টি দেশের নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট

সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে নারীদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টএক্স

খেলাধুলার জগতে দিন দিন নিজেদের প্রভাব বাড়াচ্ছে সৌদি আরব। ফুটবল থেকে মোটরস্পোর্ট—সব খেলাতেই তারা দেদার অর্থ ঢালছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার তারা বিনিয়োগ করছে পেশাদার নারী ক্রিকেটেও।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফেয়ারব্রেক ও সৌদি ক্রিকেটের যৌথ উদ্যোগে ২০২৬ সাল থেকে সৌদি আরবে শুরু হবে উইমেনস ওয়ার্ল্ড টি–টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ। এটিই হবে দেশটির প্রথম পেশাদার নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

এক যৌথ বিবৃতিতে এই টুর্নামেন্টের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন ৩৫টির বেশি দেশের খেলোয়াড়। বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্রথম আসরটি দুই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। ধারণা করা হচ্ছে, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরেই টুর্নামেন্টটি মাঠে গড়াতে পারে।

ফেয়ারব্রেকের নীতির সঙ্গে মিল রেখে খেলোয়াড় বাছাই হবে নির্বাচক প্যানেলের সিদ্ধান্তে, কোনো নিলামের মাধ্যমে নয়। প্রতিযোগিতায় থাকবে ছয়টি দল। প্রতিটি দলে থাকবেন ১৫ জন করে খেলোয়াড়। মোট ১৯ ম্যাচের টুর্নামেন্টে প্রথমে হবে রাউন্ড–রবিন পর্ব, এরপর দুটি সেমিফাইনাল ও একটি ফাইনাল।

খেলোয়াড়দের বেতনকাঠামো এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ৩ বা ৪ স্তরের বেতনশ্রেণি রাখা হবে। বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, সেরা খেলোয়াড়েরা এমন বেতন পাবেন, যা দ্য হান্ড্রেড বা উইমেনস বিগ ব্যাশ লিগের কাছাকাছি হবে।

সৌদি আরবে নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা
এক্স/ সৌদি ক্রিকেট

২০২৫ সালে দ্য হান্ড্রেডে শীর্ষ খেলোয়াড়দের বেতন ছিল ৬৫ হাজার পাউন্ড, যা ২০২৬ সালে বেড়ে প্রায় এক লাখ পাউন্ড হবে। আর চলতি বছরের উইমেনস বিগ ব্যাশে শীর্ষ খেলোয়াড়েরা পেয়েছেন ৫৪ হাজার পাউন্ডের মতো।

খেলাধুলায় লিঙ্গসমতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেয়ারব্রেক। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুবাই ও হংকংয়ে তারা আয়োজন করেছিল ফেয়ারব্রেক গ্লোবাল ইনভাইটেশনাল টি–টোয়েন্টি। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি আসর আয়োজনের পরিকল্পনা থাকলেও সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয় ২০২৪ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত আর মাঠে গড়ায়নি।

ফেয়ারব্রেক ইনভাইটেশনাল ছিল আইসিসি অনুমোদিত। সেখানে অংশ নিয়েছিল ছয়টি দল। শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোন, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট ও মারিজান ক্যাপসহ বিশ্বের অনেক তারকা ক্রিকেটার খেলেছিলেন সেই টুর্নামেন্টে। অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় ভারতীয়রা অংশ নিতে পারেননি। নতুন টুর্নামেন্টে ভারতীয়রা খেলতে পারবেন কি না, সেটিও এখনো পরিষ্কার নয়।

উইমেনস ওয়ার্ল্ড টি–টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ আয়োজনের মাধ্যমে ক্রিকেটের মানচিত্রে সৌদি আরবের উপস্থিতি আরও বড় হবে। এর আগে ২০২৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইপিএলের নিলাম। ভবিষ্যতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টির কিছু ম্যাচও সৌদি আরবে আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে।

