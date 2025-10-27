ক্রিকেট

তিন দিন ধরে হাসপাতালে আইয়ার, আছেন নিবিড় পর্যবেক্ষণে

খেলা ডেস্ক
চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন শ্রেয়াস আইয়ারক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

ভারতের ওয়ানডে দলের সহ–অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার তিন দিন ধরে সিডনির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান তিনি। ড্রেসিংরুমে ফেরার পর অস্বস্তি অনুভব করলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর থেকে সেখানেই আছেন বলে আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিসিসিআই।

বিবৃতিতে বোর্ড জানায়, পরীক্ষায় দেখা গেছে আইয়ারের প্লীহা ছিঁড়ে গেছে। তিনি এখন চিকিৎসাধীন, শারীরিকভাবে স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, আইয়ার বর্তমানে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) আছেন। সেখানে তাঁকে আরও দুই দিন রাখা হতে পারে। তবে ক্রিকবাজ জানিয়েছে, তাঁকে আইসিইউ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

২৫ অক্টোবর সিডনির এসসিজিতে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান আইয়ার। প্রথমে চোটটা গুরুতর মনে হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর পরীক্ষায় ধরা পড়ে, ভেতরের ক্ষতটা আশঙ্কার চেয়ে বেশি।

বিসিসিআই জানিয়েছে, বোর্ডের পক্ষ থেকে দলের চিকিৎসক ডা. রিজওয়ান খানকে সিডনিতে রাখা হয়েছে আইয়ারের দেখভালের জন্য। তিনি প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করছেন ৩০ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের শারীরিক অগ্রগতি।

ভারতের ওয়ানডে দলের অন্য খেলোয়াড়েরা শনিবারের ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছেন। টি–টোয়েন্টি দলের ক্রিকেটারেরা চলে গেছেন সিডনি থেকে ক্যানবেরায়। এখন সিডনিতে আছেন বিসিসিআইয়ের চিকিৎসক এবং আইয়ারের কয়েকজন বন্ধু–পরিচিতজন।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আইয়ারের পরিবারের একজন সদস্য মুম্বাই থেকে সিডনিতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ভিসা প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় যাত্রায় কিছুটা দেরি হচ্ছে।

আইয়ার বর্তমানে ভারতের শুধু ওয়ানডে দলেই খেলছেন। ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রাঁচিতে।

