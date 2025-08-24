প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, দুই শ করতে না পারা অস্ট্রেলিয়া এবার ৪৩১

প্রথম তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরি, দুই শ করতে না পারা অস্ট্রেলিয়া এবার ৪৩১
ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ৪০০ রান করার রেকর্ডটা অস্ট্রেলিয়ার। পরে একই কীর্তি আরও একবার গড়েছে ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে আজ ম্যাকাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডের স্কোরকার্ডটা বিশেষই লাগার থাকার কথা অস্ট্রেলিয়ার।
টস জিতে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলিয়া আজ প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৫০ ওভার ব্যাট করে তুলেছে ২ উইকেটে ৪৩১ রান। দেশের মাটিতে সর্বশেষ চার ওয়ানডেতে এই অস্ট্রেলিয়াই একবারও দুই শ রান স্পর্শ করতে পারেনি (১৯৩, ১৯৮, ১৬৩, ১৪০) । টানা খরায় থাকা দলকে আজ বড় সংগ্রহের দিকে নিয়ে গেছে ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ ও ক্যামেরন গ্রিনের সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে এক ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি—অস্ট্রেলিয়ার এমন কীর্তি এই প্রথম।
প্রথম দুই ওয়ানডেতে হেরে আগেই সিরিজ খুইয়ে ফেলা অস্ট্রেলিয়াকে আজ বড় রানের ভিত্তি গড়ে দেন দুই ওপেনার হেড ও মার্শ। ৩৪.১ ওভার স্থায়ী দুজনের জুটিতে অস্ট্রেলিয়া পায় ২৫০ রান, যা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিংয়ে সর্বোচ্চ (আগের সর্বোচ্চ ২০০২ সালে ম্যাথু হেইডেন-অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ১৭০)।
হেড ১০৩ বলে ১৭ চার ও ৫ ছক্কায় করে যান ১৪২ রান। মার্শও অবশ্য দুই ওভার পরই আউট হয়ে যান। তবে তিনিও পেয়েছেন সেঞ্চুরি—১০৬ বলের ইনিংসে ৬ চার ৫ ছক্কায় করেন ঠিক ১০০। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের বাকি অংশটা টেনেছেন ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যালেক্স ক্যারি। দুজনের অবিচ্ছিন্ন ৮১ বলের জুটিতে যোগ হয় ১৬৪ রান। গ্রিন অপরাজিত থাকেন ৫৫ বলে ১১৮ রান করে, যার মধ্যে ৮টি ছক্কা, ৬টি চার। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ক্যারি ইনিংসের শেষ বলে পূর্ণ করেন ফিফটি।
তিন সেঞ্চুরি
হেড, মার্শ ও গ্রিন—অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন তিনজন। ওয়ানডে ইতিহাসে এক ইনিংসে তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির ঘটনায় এটি পঞ্চম। দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাই এই কীর্তি গড়েছে তিনবার। প্রথমবার ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হাশিম আমলা, রাইলি রুশো ও এবি ডি ভিলিয়ার্স। দ্বিতীয়বার একই বছর ওয়াংখেড়েতে ভারতের বিপক্ষে কুইন্টন ডি কক, ফাফ ডু প্লেসি ও ডি ভিলিয়ার্স। আর তৃতীয়বার ২০২৩ বিশ্বকাপে দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ডি কক, রাসি ফন ডার ডুসেন ও এইডেন মার্করাম।
এ ছাড়া ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট, ডেভিড ম্যালান ও জস বাটলার ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন।
দ্বিতীয় দ্রুততম গ্রিন
ক্যামেরন গ্রিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন ৪৭ বলে। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি, আর অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দ্রুততম। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের (৪০ বলে)। এত দিন দ্বিতীয় দ্রুততমও ছিল ম্যাক্সওয়েলেরই (৫১ বলে)। আজ সেটিই পেছনে ফেলেছেন গ্রিন।
আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ২ উইকেটে ৪৩১ ওয়ানডেতে দলটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংসটা ২০০৬ সালে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ উইকেটে ৪৩৪ রান। ইতিহাসের প্রথম ৪০০ রানের সেই ইনিংস খেলার পর ম্যাচটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়া জিততে পারেনি। ১ উইকেট আর ১ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার প্রোটিয়ারা কি পুনরাবৃত্তি করতে পারবে?