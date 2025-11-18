আচরণবিধি ভাঙায় জরিমানা বাবরের

আচরণবিধি ভাঙায় জরিমানা বাবরের
শাস্তির মুখে পড়েছেন পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকা বাবর আজম। গত রোববার রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আইসিসি আচরণবিধির লেভেল–১ ভঙ্গ করায় ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে।
আইসিসির খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের আচরণবিধির ২.২ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের দায়ে বাবরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে—যা ‘আন্তর্জাতিক ম্যাচে ক্রিকেট সরঞ্জাম বা পোশাক, মাঠের যন্ত্রপাতি কিংবা স্থাপনাগুলোর অপব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত’। এ ছাড়া বাবরের শৃঙ্খলার রেকর্ডে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ করা হয়েছে। গত ২৪ মাসে এটিই ছিল তাঁর প্রথম অপরাধ।
তৃতীয় ওয়ানডেতে বাবর শাস্তিযোগ্য অপরাধটি করেন পাকিস্তানের ইনিংসে ২১তম ওভারে। আউট হওয়ার পর ক্রিজ ছাড়ার আগে ব্যাট দিয়ে স্টাম্পে আঘাত করেন। পরবর্তী সময়ে বাবর নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এবং আইসিসি আন্তর্জাতিক প্যানেলের ম্যাচ রেফারি আলী নকভির প্রস্তাবিত শাস্তিও মেনে নেন। এ কারণে আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
বাবরের বিরুদ্ধে অভিযোগটি আনেন অনফিল্ড আম্পায়ার অ্যালেক্স ওয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ এবং চতুর্থ আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি।
সাধারণত লেভেল–১ ভঙ্গের শাস্তি হিসেবে ন্যূনতম সতর্কবার্তা থেকে শুরু করে ম্যাচ ফির সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং একটি বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়।
এই শাস্তি বাদ দিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা দারুণ কেটেছে বাবরের। তিন ম্যাচে ৮২.৫০ গড়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৬৫ রান করেন বাবর। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাবর অপরাজিত ছিলেন ১০২ রানে। শ্রীলঙ্কাকে এই সিরিজে ৩–০ তে হারিয়ে ধবলধোলাই করে পাকিস্তান।